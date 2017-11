SENSAÇÃO Nova febre entre crianças, brinquedo

bate-bola pode superar spinner

Manobras diversificadas e luzes coloridas têm atraído crianças de todas as idades para a novidade do momento, um brinquedo chamado thumb chucks, ou bate-bola, que promete substituir a febre do spinner.

O brinquedo é simples: duas bolinhas ligadas a um cordão. O desafio é controlar a manobra, seja com as mãos ou com os pés, com sol ou mesmo no escuro (parte dos brinquedos brilha). Criar novas manobras também aguça a criatividade. Já tem até youtuber ensinando as manobras, com vídeos na internet.

O thumb chucks lembra bastante um brinquedo bem mais antigo, chamado bat bag, ou bolimbolacho (este, porém, tem uma argola na metade dos cordões para segurar e fazer as manobras).

Um grupo de alunos do 5º ano de um colégio particular da Vila Mariana (zona sul de São Paulo) costuma fazer manobras nos intervalos de aula e mesmo fora da escola. "Meu filho viu esse 'trem' na escola e adorou. Me deixou louca até eu comprar para ele. Eles brincam em grupos e se divertem", diz Tatiana Piva, 41 anos, mãe de Matteo, 10 anos.

DESAFIOS

Matteo conta que aprendeu algumas manobras assistindo a vídeos no YouTube. "É bem legal porque aprendemos coisas novas e que deixam a brincadeira mais desafiadora. Mas gosto também por causa das luzes." A colega de escola Giulia Palladino Vicola, 11 anos, diz que pediu a uma tia para comprar o brinquedo, após ver propaganda na TV. "Todo mundo na escola quer um."

A estudante Maria Fernanda Basile, 10 anos, destaca que é possível brincar de duas formas, sozinho e em dupla. "Fazemos uma espécie de queimada, um vai jogando no outro. Não machuca, ainda bem", diz.

Outro adepto da nova moda é Ícaro Ilustre, que gosta de jogar o brinquedo na parede. "É legal porque ele quica e volta para você. Gosto bastante porque esse brinquedo tira meu estresse", conclui o estudante. O grupo não dispensa a brincadeira nem no dia da catequese. "Levamos a todos os lugares", afirma Giulia.

LOJISTAS

De olho nas vendas de Natal, comerciantes da rua 25 de Março (região central) afirmam que o bate-bola vai ser "o brinquedo do momento" e que a procura por ele aumentou há um mês, após o Dia da Criança. "Vai ter muita criança ganhando esse presente no Natal", afirma a vendedora Maria Clara Viera, 27 anos. Apesar disso, a venda do thumb chucks ainda é tímida naquela via e não há muitas ofertas explícitas.

A reportagem encontrou preços que iam de R$ 8 por um brinquedo ou dois por R$ 15, dentro da caixa. Quem comprasse três conseguia pagar R$ 20 no total. No fim da rua de comércio popular, uma das lojas vende cinco, em embalagem plástica, por R$ 10.

O produto está esgotado na loja virtual da Ri Happy, empresa que começou a vender o brinquedo por R$ 39,90. Os vendedores chamam o thumb chucks de "novo hand spinner". "Vai ser a nova febre", diz um dos vendedores na região da 25 de Março, Jonas Silva, 33.

'NÃO LARGA MAIS'

A febre do bate-bola também chegou a crianças mais novas. A brincadeira pode consistir apenas em bater uma bolinha contra a outra, por falta de habilidades mais desenvolvidas, por conta da pouca idade.

A dona de casa Michelle Fernandes, 31 anos, afirma que o filho Francisco Fernandes Durso, que tem três anos, pediu o brinquedo para o último Dia da Criança, depois de ter visto uma propaganda na televisão. "Compramos um brinquedo que era bem mais caro. Aí, na promoção, se pagássemos mais R$ 10, viria com o thumb chucks. Ele adorou o brinquedo mais simples e não larga mais", diz a mãe.

Michelle conta que Francisco roda com o brinquedo na mão. "É o tempo todo assim, ele adora", afirma a mãe, que comprou na cor azul. "Ele gosta bastante da luzinha que acende." Ela considera que o brinquedo é seguro porque a corda é pequena. "Tive essa preocupação, mas passou quando vi brincando. Acho que é seguro."