ALEGRIA Noivos com Síndrome de Down se divertem em casamento

Um trono em forma de unicórnio, um bolo salpicado com confeitos coloridos (de 3 andares, obviamente), garçons-cantores, uma decoração colorida, hambúrguer no cardápio e dancinha coletiva. A diversão deu o tom do casamento dos ingleses Polly Gibson e Joe Minogue.

O casal, que tem Síndrome de Down, se casou em uma fazenda na cidadezinha de Surrey, na Inglaterra, e reuniu 200 convidados. Como os dois amam música, essa foi uma parte importante da festa: Joe e seus irmãos entraram na cerimônia ao som de “You’ve Got a Friend in Me”, da trilha do filme “Toy Story” e Polly escolheu “When You Wish Upon a Star”, da animação “Pinóquio”. “Antes dos votos, tocamos ‘I Do, I Do, I Do’ e nossos convidados acompanharam. Dançamos ‘Come What May’ (do longa ‘Moulin Rouge’) pouco antes de trocarmos alianças. Nossa música de saída foi ‘I’m a Believer’ (da trilha de ‘Shrek’) e tinha bastante confete”, disse a animada noiva ao site Rock N Roll Bride.

Polly e Joe se conheceram há oito anos no colégio e escolheram um clima de festival para o casamento, para que os convidados “ficassem muito animados”, disse Polly. Para isso, escolheram uma decoração com balões de gás hélio coloridos e fotos dos noivos desde a infância até os dias atuais, distribuíram apitos para os padrinhos, fizeram uma coreografia engraçadinha no lugar da valsa, colocaram bolas de plástico à disposição dos convidados, para brincarem na área externa. A lembrança era um vidrinho de geleia caseira e para entrar na pista de dança, todo mundo ganhava uma pulseirinha, nos moldes das distribuídas em baladas. Casal animado, né?