Loteria Ninguém acerta os números da Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 32 milhões

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 1960 da Mega-Sena, que foi realizada neste sábado (19), em Presidente Venceslau (SP). Os números sorteados foram: 01, 18, 25, 37, 39 e 43. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve chegar a R$ 32 milhões. Confira o rateio:

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 116 apostas ganhadoras, R$ 24.043,13

Quadra - 4 números acertados - 6.655 apostas ganhadoras, R$ 598,69

QUINA

Ninguém levou o prêmio máximo do concurso 4460 da Quina neste sábado (19). Os números sorteados foram: 05, 13, 18, 41, 68. No próximo sorteio da Quina, que vai acontecer na segunda (21), o prêmio deve chegar a R$ 3 milhões. Confira o rateio:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 86 apostas ganhadoras, R$ 4.988,37

Terno - 3 números acertados - 7.744 apostas ganhadoras, R$ 83,30

Duque - 2 números acertados - 169.922 apostas ganhadoras, R$ 2,08

TIMEMANIA

Ninguém levou prêmio máximo da Timemania neste sábado (19). Os números sorteados no concurso 1072 foram: 03, 34, 38, 46, 71, 76 e 79. O time do coração foi o Vila Nova/GO. A estimativa do prêmio para o próximo concurso é de R$ 3,9 milhões. Confira o rateio:

7 números acertados - Não houve acertador!

6 números acertados - 4 apostas ganhadoras, R$ 25.785,99

5 números acertados - 177 apostas ganhadoras, R$ 832,47

4 números acertados - 3.159 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados - 31.238 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Time do Coração: Vila Nova/GO - 7.696 apostas ganhadoras, R$ 5,00

DUPLA SENA

O prêmio máximo da Dupla Sena não teve ganhadores em seus dois sorteios do concurso 1683, realizado neste sábado (19). A estimativa de prêmio do próximo concurso é de R$ 2,4 milhões. Confira as dezenas e o rateio dos dois sorteios:

1º sorteio - 04, 08, 31, 33, 36, 40

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 12 apostas ganhadoras, R$ 5.089,98

Quadra - 4 números acertados - 812 apostas ganhadoras, R$ 85,96

Terno - 3 números acertados - 15.554 apostas ganhadoras, R$ 2,24

2º sorteio - 03, 11, 14, 15, 17, 39

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 19 apostas ganhadoras, R$ 2.893,25

Quadra - 4 números acertados - 1.026 apostas ganhadoras, R$ 68,03

Terno - 3 números acertados - 18.668 apostas ganhadoras, R$ 1,86

FEDERAL

A Caixa sorteou ainda os números da extração 5207 da Loteria Federal, que foi realizado neste sábado (19). Os resultados são os seguintes:

Destino - Bilhete - Valor do Prêmio (R$)

1º - 86622 - 700.000,00

2º - 68229 - 36.000,00

3º - 13407 - 30.000,00

4º - 28045 - 24.700,00

5º - 83226 - 20.146,00