APÓS DENÚNCIAS Netflix rompe com Kevin Spacey e cogita

'matar' personagem em 'House of Cards'

Até uma semana atrás um dos maiores atores do mundo, Kevin Spacey viu sua carreira implodir após uma série de denúncias de assédio sexual. O ator e produtor de House of Cards, série-marco na história do servido de streaming do Netflix,recebeu um novo revés. Na madrugada deste sábado (4), o Netflix emitiu um comunicado dizendo não mais trabalhar com o protagonista de House of Cards.

Como a sexta temporada já estava em fase de produção e gravação, não se sabe ao certo o que será feito. A principal suspeita é de que o personagem Frank Underwood seja morto.

“A Netflix não estará envolvida e não continuará com a produção [da 6ª temporada] de House of Cards com Kevin Spacey. Continuaremos a trabalhar com a MRC durante este período para avaliar a melhor forma de seguir com a série. Também decidimos que não vamos mais veicular o filme ‘Gore’, que está em pós-produção, estrelado e produzido por Kevin Spacey”

A Media Rights Capital, a MRC, é a produtora de House of Cards. Em um comunicado, a MRC afirmou saber do comportamento do ator desde 2012, quando um integrante da produção fez uma denúncia contra Spacey. À época, ele teria sido chamado advertido para que episódios do tipo não se repetissem. Diante das denúncias em série, ficou claro que não cumpriu.