SÉRIE Netflix produz 'Alias Grace', minissérie baseada em livro de Margaret Atwood

Depois do Hulu (plataforma de vídeo ainda indisponível no Brasil), é a vez de a Netflix produzir uma série baseada em uma obra da escritora canadense Margaret Atwood, 77.

A primeira produção, "The Handmaid's Tale", foi uma adaptação para a TV do livro de mesmo nome, publicado em 1985 (lançado no Brasil pela Rocco em 2006 como "O Conto da Aia").

Desta vez, o livro que vai inspirar a minissérie de seis episódios na Netflix é "Alias Grace", publicado no Brasil em 2008, também pela Rocco, como "Vulgo Grace" (494 págs.; R$ 39,50).

Publicado em 1996, a obra de ficção, que se passa em Toronto nos anos 1840, acompanha o caso de Grace Marks, uma imigrante irlandesa no Canadá acusada de assassinar o patrão, Thomas Kinnear, e sua governanta e amante, Nancy Montgomery, que estava grávida. Além de Grace, James McDermott, outro funcionário de Kinnear, também é condenado pelo assassinato.

A atriz Anna Paquin, conhecida por seu trabalho na série "True Blood" (HBO), interpretará o papel de Nancy, enquanto Sarah Gadon será Grace. Os atores Kerr Logan e Paul Gross serão os homens da obra -McDermott e Kinnear, respectivamente. Também integram o elenco os atores Zachary Levi e Edward Holcroft, que fará o papel de um médico, personagem que foi introduzido pela produção na trama de Margaret.

A minissérie, escrita e produzida por Sarah Polley e dirigida por Mary Horron ("American Psycho"), deve ser lançada ainda neste ano.