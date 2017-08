NOVA SÉRIE Netflix divulga vídeo de 'O Justiceiro', série sobre vilão de 'Demolidor'

A Netflix divulgou o primeiro vídeo promocional de "O Justiceiro" após os créditos finais de "Os Defensores", lançada sexta-feira (18) na plataforma de streaming.

O teaser de sua próxima produção em parceria com a Marvel mostra Frank Castle, assassino de criminosos e vilão da segunda temporada de "Demolidor", disparando contra seus inimigos e batendo com uma marreta no chão de concreto.

"Tudo o que fiz. Lembranças não me atingem", diz o personagem no vídeo. "O passado vai além das lembranças. Ele é o diabo a quem você vendeu sua alma. Ele está vindo. Vindo cobrar."

A data de estreia ainda não foi anunciada, mas a série deve ser lançada ainda em 2017. "O Justiceiro" traz Jon Bernthal pela primeira vez como Castle após "Demolidor", e Deborah Ann Woll reprisando seu papel como Karen Page.

Assista o vídeo divulgado hoje: