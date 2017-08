PRODUÇÃO NOVA Netflix confirma série original

de 'Os Cavaleiros do Zodíaco'

A Netflix anunciou nesta quarta-feira (2) que fará uma nova série baseada na animação japonesa "Os Cavaleiros do Zodiaco".

O anúncio foi feito pela empresa no Facebook com a divulgação do primeiro pôster da produção, que ainda não tem data de estreia definida.

De acordo com o site "Deadline", "Knights of the Zodiac: Saint Seiya" terá 12 episódios com 30 minutos de duração.

Eugene Son, que trabalhou nas animações "Os Vingadores Unidos" e "Ultimate Homem-Aranha" vai escrever o roteiro da nova série.

"Os Cavaleiros do Zodiaco"é baseado nos mangás de Masami Kurumada, que venderam mais de 35 milhões de cópias no mundo. A adaptação para a TV, que foi ao ar em 1986, rendeu o total de 1,1 bilhão de dólares.

O pôster mostra o personagem Seiya ajoelhado em frente a deusa Athena.