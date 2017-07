CAÇULA Nasce Teodoro, segundo filho

de Thais Fersoza e Michel Teló

A cabou a espera! Teodoro, segundo filho de Thais Fersoza e Michel Teló, nasceu na terça-feira (25). Em seu Instagram, a atriz anunciou a chegada do menino, que tinha o nascimento previsto apenas para agosto.

"E como diz a música que a gente fez pra ele, 'para alegrar e multiplicar o amor... o Teodoro é um presente do Senhor'. Teodoro veio antes do previsto. Escolheu o dia dele. E a gente não podia estar mais feliz!", escreveu. Segundo a artista, Teodoro nasceu de parto natural e tudo ocorreu conforme o planejado: "As contrações começaram, aumentaram, foi um corre danado e ele chegou! Do jeitinho que eu sempre desejei. Sempre quis saber como eram as dores, sensações, a correria, o susto. E esse pequeno me proporcionou essa alegria, essa descoberta! Dia 25/07/2017 às 00:47h com 49cm e 3.875kg de pura gostosura!".

Na rede social, Fersoza exibiu o primeiro clique com Teodoro no hospital e comemorou o nascimento do irmãozinho de Melinda, de 11 meses. "Nosso gurizinho! Deus é maravilhoso! Que benção! Que milagre! Coração transbordando! Deus te abençoe, te proteja, te guarde, dê sabedoria, paz, amor e felicidade, filhote! Estamos e estaremos aqui, pra tudo, sempre! Você é muito fofinho! E agora a família está completa! Nossos amores. Melinda e Teodoro juntinhos."

Durante a gestação, em seu canal do Youtube, Thais já havia revelado que uma das coisas que mais a irritava era quando alguém dizia que ela estava enorme. Mas, no fim da gravidez, a atriz teve razões para comemorar: ela não engordou nada no último mês antes do nascimento de Teodoro.

"Estou tão feliz, fiquei orgulhosa. Ganhei estrelinha da médica. Teodoro está engordando, está tudo bem. A mamãe aqui (não ganhou) nem uma graminha", disse a atriz ao gravar vídeo e compartilhar em sua conta de Instagram Stories. Em outro momento, a artista revelou que o filho estava enorme. "Quatro semanas e a mamãe aqui com o mesmo peso na reta final. Falar para vocês que isso é bem difícil, viu. Nessa reta final, geralmente, a gente perde a mão. Teodoro está grandão, enorme e está tudo bem".