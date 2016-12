Reflexão Não vendemos frutos, só sementes

Um rapaz entrou numa Loja e viu um senhor no balcão.

Maravilhado com a beleza do lugar, perguntou:

- Senhor, o que se vende aqui?

- Os dons de Deus. Respondeu-lhe o senhor.

- Quanto custam? - voltou a perguntar.

- Não custam nada. Aqui tudo é de graça!

O rapaz contemplou a Loja e viu que haviam jarros de amor, vidros de fé, pacotes de esperança, caixinhas da salvação, muita sabedoria, fardos de perdão, pacotes grandes de paz e muitos outros dons.

O rapaz, maravilhado com tudo aquilo, pediu:

- Por favor, quero o maior jarro de amor, todos os fardos de perdão e um vidro grande de fé, para mim, meus amigos e família.

Então o senhor preparou tudo e entregou-lhe um pequeno embrulho que cabia na palma da sua mão.

INCRÉDULO, o rapaz disse:

- Mas como pode estar aqui tudo o que pedi?

Sorrindo, o gentil senhor lhe respondeu:

- Meu respeitável Irmão, na Loja de Deus não vendemos frutos! Só Sementes!! Plante-as !!!