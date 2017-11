holofotes Namoro de Fátima Bernardes gera memes

e lidera assuntos no Twitter

O novo namoro da apresentadora Fátima Bernardes, 55, com o advogado Túlio Gadêlha Sales de Melo, 29, virou um dos assuntos mais comentados na internet em poucas horas depois de serem vistos juntos em um momento de lazer em um shopping no Rio de Janeiro.

Vinte e seis anos mais novo que a apresentadora, Gadelha é pernambucano e atual presidente da Juventude Socialista do PDT de Pernambuco. O advogado é engajado politicamente também em suas redes sociais.

No Twitter, o nome da apresentadora entrou nos Trend Topics nacionais e, até o momento de publicação desta reportagem, teve 52 mil tuítes sobre o assunto.

Os internautas aproveitaram a novidade para atualizar o repertório de memes, brincando com a diferença de idade entre o casal.

Outro assunto muito comentado é em relação ao ex-marido de Fátima, o apresentador William Bonner. Nas redes sociais os "tuiteiros" não economizaram as brincadeiras com o âncora do "Jornal Nacional" (Globo).