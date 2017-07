vida na periferia MV Bill diz que está vivo hoje por ter

sido um jovem com medo

O rapper carioca MV Bill, 43, afirmou que vive um outro momento na sua vida e que só está vivo por ter sido um adolescente medroso. "Eu me considero vivo hoje por ter sido um jovem com medo na adolescência", afirmou.

Em entrevista a Roberta Estrela D'Alva, do programa "Manos & Minas" (TV Cultura), o cantor diz como se salvou do caminho do crime e como é possível que um jovem da periferia se encontre fora desse cenário.

MV Bill afirma que vive um outro momento e que "gostaria de levar todos os meus irmãos juntos". "É o momento no qual a gente não luta mais por direitos, a gente quer o poder. E o poder está na educação."

Na atração, MV Bill fala sobre o álbum "Traficando Informação", lançado há 18 anos e que contém a música "Soldado no Morro".

O clipe traz cenas fortes: sangue escorrendo por uma escada, Bill de revólver na cintura e um desfile de armas nas mãos do que seriam "soldados" do tráfico ligados ao Comando Vermelho, com direito a tiros para o ar, e a presença maciça no clipe de adolescentes.

Além do rapper, a atração também exibe reportagens sobre a peça "Farinha com Açúcar ou Sobre Sustância de Meninos Homens", baseada em letras de músicas dos Racionais, além doo DunSessions, evento que trata da cena Dub, uma vertente do reggae.

O programa "Manos e Minas" será exibido neste sábado (29), às 19h30 (horário de Brasília), na TV Cultura, e no canal do programa no YouTube.