EVENTO Músicos fazem shows para comprar novos instrumentos depois de furto Guitarra e baixo dos músicos foram levados de bar no bairro Taveirópolis

Dois músicos de Campo Grande estão contando com o apoio de amigos para conseguir recuperar o dinheiro suficiente para comprar seus instrumentos de trabalho, furtados há duas semanas próximo a um bar, no bairro Taveirópolis.

A guitarra Telecaster sx American vintage de Gabriel Gomes e o baixo Tagima jazz Bass, de João Brandes Garcia, ainda não foram localizados pela polícia civil.

Juntos, os aparelhos somam R$ 3,5 mil de prejuízo. Para conseguir o montante dois proprietários de casas noturnas cederam o espaço para as bandas dos rapazes ajudar a adquirirem novos equipamentos.

“Ficamos muito felizes em poder batalhar para conseguir nossos materiais novamente. Infelizmente convivemos com a falta de segurança e sofremos na pele com isso. Contamos com os amigos para poder voltar a fazer nosso som com qualidade”, explicou Gabriel.

Eles utilizavam os instrumento como forma de ganhar uma renda a mais, tocando em bares, no período noturno. O guitarrista é conhecido por integrar as bandas Mosca de Bar, Boss tones, Fuca 69 e Cachorros de Bar. Já João é o baixista da Baranta Tonta, Boss tones e Copos de Ideias. “Ficamos sem chão após o furto. Era minha única ferramenta de trabalho. Estamos recomeçando do zero”, acrescentou João.

EVENTOS

Hoje (05) a banda Barata Tonta se apresenta no Burger Rocks (Rua Antônio Maria Coelho, 4554 - Santa Fé), a partir das 20h. Na oportunidade vários músicos convidados vão participar do show. Todo o covert arrecada durante a noite será revertido para compra de novos baixo e guitarra de João e Gabriel.

O repertório de rock n’roll segue amanhã, no Trem Mineiro (R. Heitor Laburu, 341 - Jardim Itatiaia), também após às 20h. A entrada de R$ 5 por pessoa será revertida para os músicos. Haverá apresentação das bandas Moscas de Bar e Fusca 69. Mais informações pelo telefone (67) 9 9203-1401.