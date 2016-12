Votação Museu criado na Capital concorre a prêmio de mais criativo do país em 2016

Imaginem um museu no qual os visitantes podem não só conhecer, mas também jogar em consoles de videogames de todas as épocas. Este é o Museu do Videogame Itinerante, o primeiro museu do gênero do país reconhecido pelo Ibram – Instituto Brasileiro de Museus e que já reuniu mais de 7 milhões de visitantes em 15 cidades por onde passou em 2015 e 2016. Criado em Campo Grande, em 2011, este projeto, mais uma vez, é um dos finalistas do Prêmio Brasil Criativo, o maior prêmio da economia criativa do país.

Após a seleção de seis museus pelos curadores, a próxima etapa é a votação pela internet, que vai até o dia 2 de dezembro, por meio do endereço, no site https://apps.facebook.com/brasil-criativo . O sistema permite votar apenas por computador de mesa ou notebook (não é compatível com celulares ou tablets). Ao entrar na página, basta clicar na categoria MUSEUS e, depois, em VOTAR no campo Museu do Videogame Itinerante. É possível votar uma vez por dia, durante todos os dias, até a data limite. Depois dessa etapa, ficarão três museus e o vencedor será divulgado em uma cerimônia em no dia 15 de dezembro, em São Paulo.

Em 2014, o Museu do Videogame Itinerante foi o vencedor do Prêmio Brasil Criativo na categoria Museus. “Quando ganhamos o prêmio há dois anos, o Museu do Videogame Itinerante era uma exposição que acontecia uma vez por ano em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. Mesmo assim, conquistou os curadores do prêmio e também o público de todo o país, que enxergou o potencial criativo do projeto que nasceu de uma coleção particular. Depois do prêmio, o projeto tornou-se nacional e já reuniu mais de 7 milhões de visitantes em 2015 e 2016. Este ano, foi um dos museus escolhidos para representar o nosso país no maior encontro mundial de museus, na França”, explica Cleidson Lima, criador e curador do Museu do Videogame Itinerante.

O segredo do Museu do Videogame Itinerante está em seu modelo de negócio que trocou a comodidade de uma sede própria por uma carreta que viaja por todo o Brasil. Sem qualquer apoio governamental ou leis de incentivos, o museu, em geral, é contratado por grandes shoppings que se comprometem a realizar a exposição gratuitamente e aberta ao público. Depois que é montado na praça de eventos desses shoppings, a exposição mostra todo o seu potencial e resgata 44 anos de história com quase 300 consoles de videogames de todas as gerações.

Entre as relíquias estão o primeiro console fabricado no mundo, o Magnavox Odyssey, de 1972; o Atari Pong (primeiro console doméstico da Atari), de 1976; Fairchild Channel F, de 1976 (primeiro console a usar cartuchos de jogos); o Telejogo Philco Ford, de 1977 (o primeiro videogamefabricado no Brasil); o Nintendo Virtual Boy, de 1995 (primeiro a rodar jogos 3D); o Vectrex, de 1982 (console com jogos vetoriais que já vinha com monitor); o Microvision (primeiro portátil a usar cartucho), de 1979 e o R.O.B (robozinho lançado juntamente com o Nintendo 8 bits, em 1985).

Um dos diferenciais do Museu do Videogame Itinerante é que, além de conhecer consoles e jogos raros, os visitantes também podem jogar em alguns videogames que fizeram história, tais como o Telejogo Philco-Ford, Atari 2600 , Odyssey, Nintendinho 8 bits, Master System, Mega Drive, Sega CD, Super Nintendo, Neo Geo, Panasonic 3DO, Turbografx, Nintendo 64, Game Cube, Sega Dreamcast, Xbox, Playstation 1, PlayStation 2, entre outros.

O Prêmio Brasil Criativo é apresentado pelo Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura e 3M, e conta com o apoio do IdeaFixa, do Catraca Livre, da Heineken, e do Itaú Cultural. A iniciativa é uma idealização e realização da ProjectHub, uma rede global, fundada no Brasil, para empreendedores criativos impactarem positivamente a vida das pessoas.

Para mais detalhes sobre o Museu do Videogame Itinerante, basta acessar o site www.museudovideogame.org ou na fanpage www.facebook.com/museudovideogameitinerante.