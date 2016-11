Fortaleza Mulher tenta se matar na frente

de Luciano Huck em gravação

O Caldeirão do Huck, programa apresentado por Luciano Huck aos sábados na Globo, enfrentou uma nova adversidade na tarde desta terça-feira. Durante as gravações do quadro Um por Todos, Todos por Um, em que o apresentador faz assistencialismo, uma mulher furou o cordão do isolamento e se aproximou de Huck com o pulso sangrando. Depois de desmaiar, foi levada ao hospital. Nesta terça, o programa entregou a nova estrutura da escola de música, do projeto Acordes Mágicos, no bairro Novo Mondubim.

“Na tarde desta terça-feira, dia 22, durante a gravação de uma entrega do quadro Um por Todos, Todos por Um, do Caldeirão do Huck, em Fortaleza, uma mulher ultrapassou a grade de isolamento e, ao ser interceptada pelos profissionais de segurança que estavam no local, pediu para se aproximar de Luciano Huck, que autorizou. Ao se dirigir ao apresentador, estava com o pulso cortado e acabou desmaiando”, diz comunicado da assessoria de imprensa da TV Globo. “Ela foi prontamente socorrida pela equipe médica que acompanhava a gravação e encaminhada para o Hospital Frotinha Parangaba Maria José Barroso, onde recebeu os primeiros cuidados, e, em seguida, levada ao Instituto Dr. José Frota.”

Já Luciano Huck preferiu não comentar o incidente. Em seu perfil no Instagram, o apresentador, que neste ano encarou também o acidente do sertanejo Mariano, que abriu um corte na cabeça ao bater em um trampolim no quadro Saltibum, se limitou a dizer que teve um “dia especial” em Fortaleza, nesta terça-feira.