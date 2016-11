HISTÓRIA DE AMOR Mulher de 80 anos fica noiva e se casa pela primeira vez

Imagine a seguinte situação: você passa uma vida inteira sozinha, sem nem pensar em casamento, até que e quando vai para o asilo, descobre que lá estava seu grande amor! Foi isso que aconteceu com Maria Teresa Cobar, de 80 anos.

Ela e Carlos Victor Suarez, de 95, se conheceram há menos de um ano no asilo Aventura Plaza, nos Estados Unidos, foi amor à primeira vista. “Quando eu a vi, meu coração se encheu de alegria”, Calor contou ao jornal Miami Herald. Desde então, eles começaram a sair todos os dias, se apaixonaram e, oito meses depois, Maria Teresa disse “eu aceito” pela primeira vez em sua vida.

A cerimônia aconteceu no salão principal do asilo com muitos amigos, família e a equipe. “Maria nunca se casou, e quando me lembrei do meu casamento, isso me motivou a fazer tudo especial para eles”, disse Allison Almirola, coordenadora de atividades do Adventure Plaza, ao jornal. “Eu queria que ela tivesse a experiência de se casar com a sua alma gêmea”.

A celebração também foi muito especial para a filha de Maria Teresa, Ana Cobar, porque ela sabe o quão duro sua mãe trabalhou para conseguir cria-la como uma mãe solteira quando se mudaram da Guatemala para os Estados Unidos. “Minha mãe nunca se importou em procurar um marido, eu fui a sua prioridade durante toda a vida”, ela disse. “O dia finalmente chegou e eu estou tão feliz por ela”.

Agora, o casal irá morar na suíte presidencial do asilo em vez e em quartos separados, enquanto começam uma vida completamente nova como marido e mulher. “Eu fui solitária por muitos anos. Nunca é tarde para achar o amor”, finalizou Maria. Veja abaixo mais fotos do casamento: