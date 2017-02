COMPLICAÇÕES Morre ator americano Bill Paxton,

de 'Titanic' e 'Aliens', diz site

O ator americano Bill Paxton morreu neste domingo (26) aos 61 anos, após complicações em uma cirurgia cardíaca, de acordo com informações do site TMZ.

"É com muita tristeza que comunicamos a notícia de que Bill Paxton faleceu por complicações após uma cirurgia", disse a família em comunicado. A família também disse que "sua paixão pela arte era percebida por qualquer um que o conhecesse e sua calorosa e incansável energia era inegável".

Nascido em 1955 em Fort Worth, no Texas, o ator se mudou para Los Angeles com 18 anos. Ele entrou na indústria de cinema como assistente do diretor Roger Corman. Sua estreia no cinema foi em 1975, no filme "Loucura da Mamãe".

Ao longo de sua carreira, participou de mais de 50 filmes, como Titanic (1997), Aliens - O resgate (1983), Tornado e Apollo 13 - Do desastre ao triunfo (1995). Paxton ganhou um Emmy pela participação na série "Hatfields and McCoys".

Ele participava atualmente da série Training Day, do canal americano CBS. Bill Paxton foi casado com Louise Newbury por 30 anos, com quem teve dois filhos.