CAUSA NÃO DIVULGADA Morre aos 95 anos atriz Liz Smith,

de 'A Fantástica Fábrica de Chocolate'

Morreu, no sábado (24), a atriz inglesa Liz Smith, de 95 anos. A notícia só foi confirmada pela família de Liz na segunda-feira (26). A causa da morte não foi divulgada.

Entre seus últimos personagens está a avó de Charlie no remake de A Fantástica Fábrica de Chocolate, de 2005. Liz também se destacou por viver outra avó, desta vez na série The Royle Family (1998-2012) e Letitia Cropley em The Vicar of Dibley (1994-2007).

Depois de 2009, Liz decidiu se aposentar da dramaturgia depois de sofrer uma série de derrames. De lá pra cá, fez apenas pequenas participações em séries como The Tunnele no filme para a TV The Antiques Rogue Show.