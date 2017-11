Shows Musicais Morada dos Bais oferece atrações com Pop Rock e Blues Whisky de Segunda faz apresentação no sábado (4), à partir das 20h

Fim de semana terá pop rock e blues, no Sesc Morada dos Baís. Amanhã (3), o show fica por conta da banda 'Dagata e os Aluízios', grupo com 16 anos de carreira, estilo voltado para o pop rock, dois álbuns gravados e outro em produção, com lançamento marcado para 2018.



No sábado, o palco da Morada dos Baís fica sob o comando do 'Whisky de Segunda', banda com 13 anos de formação e o única do Estado a tocar exclusivamente blues americano.

Entre as influências estão BB King e Ray Charles, além de trabalho autorais e releituras dos grandes nomes do blues.



SERVIÇO

O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20 horas. Acompanhe a programação no site sesc.ms