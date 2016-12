ENGRAÇADO 'Minha Mãe é uma Peça 2' reúne 313 mil

espectadores em dia de estreia

A comédia "Minha Mãe é uma Peça 2" lotou os cinemas nesta quinta-feira (22), reunindo um público de 313 mil espectadores em sua estreia, segundo informações do Filme B Box Office.

O filme, que está em cartaz em 1.055 salas ao redor do país, liderou as bilheterias em seu primeiro dia, ficando à frente, por exemplo, de "Rogue One - Uma História de Star Wars", diz a publicação especializada.

Derivado do espetáculo homônimo no qual vive a própria mãe e que atraiu 1,2 milhão de pessoas ao teatro, o primeiro longa "Minha Mãe É uma Peça" foi a maior bilheteria do cinema nacional em 2013, com 4,6 milhões de espectadores.

Na nova trama, Dona Hermínia (Paulo Gustavo) continua preocupada com os problemas da família: Marcelina decide ser atriz e Juliano se descobre bissexual. Para completar, a irmã Lucia Helena, que mora há anos em Nova York, resolve fazer uma "longa visitinha".

O filme está nas salas do Cinemark, Cinépolis e UCI, em Campo Grande.

