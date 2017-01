LOTERIA Mega-Sena acumula novamente

e prêmio de chegar a R$ 28 milhões

A Caixa Econômica Federal realizou nesta quarta-feira, dia 18 de janeiro, o sorteio do concurso 1.895 da Mega-Sena. As dezenas são: 02-03-05-10-15-34. Ninguém acertou os seis números, e o prêmio acumulou. O sorteio foi às 20 horas (horário de Brasília) em Teófilo Otoni (MG).

A Quina teve 175 ganhadores, e cada um levou R$ 13.303,72. Já a Quadra teve outros 10.199 acertadores. O prêmio para cada um deles é de R$ 326,10.

A expectativa de prêmio para o próximo sorteio é de R$ 28 milhões. O concurso 1.896 será realizado no próximo sábado (21).

Para apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19 horas (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 3,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 17.517,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.