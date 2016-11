FAMOSO MC Gui é atropelado, coloca pinos e ficará

6 semanas com perna imobilizada

O cantor Guilherme Kaue Castanheira Alves, conhecido como MC Gui, de 18 anos, sofreu um acidente na noite de sexta-feira (25) na região do Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo, quando chegava a sua casa.



Segundo a assessoria do cantor, ele foi atropelado por um casal em uma moto quando descia do seu carro em frente à residência e passou por uma cirurgia durante a madrugada, quando teve que colocar dois pinos no joelho.



O cantor deixou o centro cirúrgico por volta das 4h de sábado (26). A previsão é de que a recuperação demore no mínimo seis semanas, para verificar se o corpo não rejeita os pinos colocados e também realizar sessões de fisioterapia, informou a assessoria de imprensa dele.



A agenda de shows deste fim de semana foi cancelada e os das próximas semanas ainda serão avaliados para verificar a possibilidade de MC Gui fazê-los sentado ou com muletas.



Vídeo no hospital

Do hospital São Luiz, onde está internado, Gui postou um vídeo no seu perfil na rede social Instagram antes de passar pela cirurgia. No vídeo, MC Gui diz que foi atropelado, que passará por uma cirurgia no joelho, mas que está bem.

"Fala, pessoal. Estou aqui para deixar um recado para os fãs e seguidores que infelizmente sofri um acidente, fui atropelado e machuquei a perna, mas estou bem", diz o cantor. Ele acrescenta que "estou deixando este recadinho aqui para não chegar outras notícias mentirosas, como acontece muitas vezes quando acontece alguma coisa comigo".

A assessoria do cantor informou que logo após o acidente ele percebeu sangue e sentiu dores no dedo da perna direita, mas achou que não era nada grave. O casal que estava na moto e atropelou o cantor logo após realizar uma curva em uma rua bem estreita, chegou a parar para verificar se estava tudo bem, mas como ele informou que não havia problemas, deixaram o local.



Até a manhã de sábado, não havia sido registrado boletim de ocorrência do caso.



Em outubro, Gui foi detido pela Polícia Militar em São Paulo após ser flagrado dirigindo sem habilitação e em alta velocidade uma Land Rover Discovery Preta na Avenida Vereador Abel Ferreira, no Carrão, Zona Leste de São Paulo. Na ocasião, após a repercussão da notícia, ele postou nas redes sociais: "Não me importo com o que os outros dizem, mas com o que eu penso".