Lista da Forbes Mark Wahlberg é o ator mais

bem pago do mundo em 2017

Mark Wahlberg se tornou o ator mais bem pago do mundo em 2017, embolsando US$ 68 milhões (cerca de R$ 214 milhões), segundo lista da revista americana "Forbes".

Neste ano, Wahlberg protagoniza os filmes "Transformers: O Último Cavaleiro" e "Pai em Dose Dupla 2", previsto para ser lançado em novembro.

Em segundo lugar, está o ator Dwayne Johnson, conhecido como The Rock. Ele estrelou a série "Ballers", da HBO, e os filmes "Velozes e Furiosos 8" e "Baywatch", que fracassou nas bilheterias.

Vin Diesel, astro da franquia "Velozes e Furiosos" ficou com o terceiro lugar. As três últimas posições da lista foram ocupadas por atores de Bollywood.

DISPARIDADE DE SALÁRIOS

Juntos, os atores mais bem pagos do mundo faturaram US$ 488.5 milhões, enquanto as atrizes embolsaram "apenas" US$ 172.5 milhões.

No último ano, Wahlberg ganhou cerca de 161% a mais do que Emma Stone, que ficou no topo da lista de atrizes mais bem pagas, ganhando US$ 26 milhões (cerca de R$ 82 milhões). Ela falou recentemente sobre a disparidade de pagamentos entre homens e mulheres em Hollywood.

CONFIRA A LISTA DOS ATORES MAIS BEM PAGOS DO MUNDO

- Mark Wahlberg, US$ 68 milhões

- Dwayne "The Rock" Johnson, US$ 65 milhões

- Vin Diesel, US$ 54,5 milhões

- Adam Sandler, US$ 50,5 milhões

- Jackie Chan, US$ 49 milhões

- Robert Downey, Jr., US$ 48 milhões

- Tom Cruise, US$ 43 milhões

- Shah Rukh Khan, US$ 38 milhões

- Salman Khan, US$ 37 milhões

- Akshay Kumar, US$ 35,5 milhões