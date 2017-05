CASADA Marina Ruy Barbosa despista imprensa

e se casa com Xandinho na Tailândia

Marina Ruy Barbosa está casada com Xandinho Negão. Isso mesmo! Ela, que prepara o seu casamento para meados de outubro no Brasil, oficializou a união com o amado na Tailândia, um dia após ser pedida em casamento, em 2016.

Em entrevista à revista “Vogue”, a famosa contou a novidade e disse que apenas pessoas próximas da família sabiam. “Essa parte não contamos na época para ninguém, apenas para nossas famílias algum tempo depois”, entregou.

A atriz contou que a celebração foi realizada por dois monges e teve direito a buquê, votos, benção, sessão de fotos e até vestido branco. “Quem nos conhece vê que não estamos brincando. Sempre fui muito família, muito canceriana, sempre gostei da ideia de encontrar alguém para construir sonhos. E o Xandinho me completa muito”, declarou Marina.

Apesar disso, no casório a ser realizado no Brasil, os dois pretendem fazer uma cerimônia religiosa apenas para familiares em uma capela na fazenda da família de Xandinho, em Goiás.