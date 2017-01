Vídeo! Marília Mendonça cai ao dançar 'Deu Onda' em show e imobiliza o pé

Marília Mendonça passou por um susto no show de Réveillon em Maceió, em Alagoas, na madrugada deste domingo (1°). Ao cantar o hit "Deu Onda", que a ex-BBB Cacau dançou na praia, a artista pisou em um desnível do palco e levou um tombo, o que ocasionou uma torção.

A cantora precisou imobilizar a perna direita até um pouco acima do joelho e explicou o que houve em um post no Instagram.

"Sobre o tombo de ontem, pra quem esta preocupado, foi uma torção. Havia um desnível no palco ontem e pisei em falso e aí foi fatal, pq já tenho um problema nessa perna. Só nesse ano foram umas 5 (torções). E pra quem tripudia sobre essas coisas, você tem todo direito. Graças a meu Deus, esse ano foi difícil de pegar uma queda, tem mais é que postar mesmo! Feliz anooooooo novo meu povo, simbora que 5 dias de folga são sagrados", escreveu ela, que ficou noiva do namorado, Yugnir Ângelo, na noite de Natal.

Neste mês, durante o Melhores do Ano, do "Domingão do Faustão", Marília entrou no palco e cantou descalça seu sucesso "Infiel" ao lado de Anitta.

"Ouvi Anitta me chamar e voltei! O sapato estava me machucando", disse ela, bem-humorada. A apresentadora do Multishow - que apostou em um vestido curto para a premiação - achava que a cantora já havia deixado o programa, porque ela tem uma apresentação marcada, mas a artista entrou no palco sem o sapato e a acompanhou na canção. Em entrevista recente à revista "Marie Claire", a cantora contou que já sofreu preconceito por não ser magra.

"Eu canto, não subo na passarela. Inventam um padrão e as pessoas têm de seguir. Isso é um absurdo", declarou ela.

Confira o vídeo do momento do tombo da cantora: