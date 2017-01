MÚSICA Marcus Menna, vocalista do LS Jack, já tem data para voltar aos palcos 13 anos após coma

Marcus Menna, vocalista do LS Jack, anunciou no começo da semana, por meio das redes sociais, que vai retomar a carreira musical. A volta, aliás, acontece já no próximo sábado (14), no evento Food Park Carioca, em um shopping da Zona Norte do Rio de Janeiro.

A preparação tem sito intensa. São ensaios atrás de ensaios, tudo para que a volta do cantor no cenário musical fique rendondinha para os admiradores da banda.

O que se vê no Instagram, a cada vídeo que posta, são fãs e mais fãs deixando mensagens de incentivo ao músico, que ainda se recupera de complicações de uma lipoaspiração realizada em 2004 e que o deixou dois meses em coma.

As sequelas da parada cardíaca sofrida há quase 13 anos são pequenas, porém, perceptíveis quando o músico fala. Se vê que a dificuldade de Mennna está na memória, em se lembrar de datas, locais. Em 2014, quando foi entrevistado pelo Domingo Show, Marcus falou sobre o assunto.

— Tem coisa que não me lembro bem, mas, eu acho que é coisa da gente sair para viajar para relembrar.

Nas redes sociais, os comentários dos fãs são sempre positivos. Eles torcem pela recuperação completa do ídolo.

— Show meu querido! Sucesso hoje e sempre é ótima recuperação! Está conseguindo, parabéns pelo empenho e dedicação grandes progressos!

— Como é bom ver você assim! Sua força de vontade e alegria de viver são inspiradoras! Sempre fui fã do seu trabalho, LS Jack marcou minha infância e sem dúvidas é minha banda nacional favorita. Deus tem lindos planos para sua vida, você é um ser humano muito especial, que encoraja e motiva a muitos com essa linda lição que você transmite: superação e gratidão! Deus te abençoe sempre.

— É isso aí! Sempre em frente porque não temos tempo a perder! Sucesso e boa recuperação! Estou na torcida e orações!

Influenciados por artistas como James Taylor e Michael Jackson, a LS Jack foi lançada em 1997. Entre as canções de sucesso do grupo está a música Carla, que conquistou o público e consolidou a banda nas paradas de sucesso.