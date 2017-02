Esporte Maradona é investigado por suposta agressão contra companheira em Madri Segundo a imprensa espanhola, Maradona foi interrogado e, até o momento, a mulher não apresentou nenhuma denúncia

Agentes da Polícia Nacional da Espanha foram enviados até o hotel Eurostar Suites Mirasierra, em Madri, após relatos de uma suposta agressão do ex-jogador argentino Diego Armando Maradona contra sua companheira, Rocío Oliva, segundo o jornal "El Mundo".

Maradona e mulher viajaram para Madri para assistir ao jogo entre Real Madrid e Napoli, nesta quarta-feira, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O ex-craque argentino brilhou no Napoli nas décadas de 80 e 90, quando levou o time a dois títulos italianos e um da Copa da Uefa.

Os policiais chegaram ao hotel às 8h20 (5h20 de Brasília) após uma denúncia de funcionários do hotel. Segundo a imprensa espanhola, Maradona foi interrogado e, até o momento, a mulher não apresentou nenhuma denúncia contra o ex-jogador argentino.

"Quando os agentes chegaram, essas pessoas [Maradona e companheira] não apresentavam lesões e nem denúncias, tudo acabou sendo uma discussão", informou a polícia à AFP.

Na noite de segunda-feira, o astro argentino já havia protagonizado um desentendimento com um jornalista, que o abordou quando saía do restaurante do hotel.