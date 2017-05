PALÁCIO DOS SONHOS Mansão da família Kardashian está à venda em Hollywood

A mansão que serviu como residência da família Kardashian no reality show "Keeping Up with the Kardashians" está à venda.

O Palazzo Dei Sogni (Palácio dos Sonhos), construído em Hollywood, já foi locação para as séries "True Blood", "Entourage" e "Rome".

Inspirada em um castelo italiano, a mansão foi construída em 1983 e reformada em 2005; tem oito banheiros, sete quartos -quase todos eles com lustres do século 17-, fonte, cinema, piscina com cascata e garagem para dez carros.

Quem pagar os quase US$ 9 milhões (R$ 29 milhões) cobrados pela residência terá como vizinho George Clooney, Miley Cyrus e Bruno Mars.