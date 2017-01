CRIME Ludmilla vai parar na delegacia após

caso de racismo em Florianópolis

Entra ano, sai ano e os casos de racismo infelizmente só aumentam no mundo todo. Após diversas polêmicas do gênero envolvendo famosos, Ludmilla foi uma das que voltou a ser vítima desse grande mal e o caso foi parar na delegacia!

A cantora desembarcou em Florianópolis nesse sábado (31) e posou com fãs no aeroporto. Nesse momento, segundo um fotógrafo que estava no local e registrou a cena, uma mulher passou perto da artista e a xingou de "nega safada". Ludmilla ficou inconformada e foi na direção da pessoa para tirar satisfações.

Os seguranças do local seguraram a cantora e a levaram para uma van que a aguardava na saída do aeroporto.

Não satisfeita, a mulher teria completado a agressão verbal, ameaçando-a: "Você vai cair, neguinha!". A pessoa foi denunciada à Polícia Civil - que mantém uma delegacia dentro do aeroporto - e conduzida pelos policiais. Ludmilla também foi ao posto policial finalizar a queixa. Ao ser procurada pela imprensa, a assessoria da cantora diz que ela não quer se manifestar: "Ela prefere não comentar nada sobre o episódio".