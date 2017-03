SUPER FÃ Ludmilla encontra Rihanna durante evento em Paris e tieta a cantora

Não é segredo que Ludmilla tem desejado gravar o primeiro DVD de sua carreira logo, só que além de estar focada nisso, ela tem trabalhado em alguns outros projetos. Recentemente, a cantora de "Você Gosta Assim" foi nomeada embaixadora de uma marca multinacional, só que a novidade não para por aí. Nesta segunda-feira (6), a gata encontrou Rihanna durante um evento da empresa em Paris, na França, e tietou muito a musa pop, óbvio!

Rihanna é bastante famosa pelo seu bom humor e o estilo "gente como a gente". Talvez seja por isso que não intimidou Ludmilla quando se encontraram. As duas tiraram uma foto juntas e já começaram a balançar as redes sociais com o encontro de divas. Lud sempre compartilha tudo com seus seguidores do Instagram e fez questão de dizer o quanto estava feliz por representar o Brasil em um momento como aquele e se declarou fã de Riri!

A funkeira já falou para os fãs que não pretende investir na carreira internacional tão cedo, mas depois desta foto ao lado de Rihanna com tanta emoção, é provável que ela pense duas vezes, né? Até porque todo mundo adoraria uma parceria entre elas duas. Quem aí já começou a imaginar e a torcer?

