EXPOSIÇÃO Luana Piovani exibe resultado de

silicone nos seios em foto de biquíni

Luana Piovani usou o Instagram para compartilhar com os fãs o resultado da cirurgia de implante nos seios que fez no mês passado. A atriz, que mostrou aos seguidores seu dia a dia durante a recuperação, contou que está muito feliz com o novo visual.

“Bem feliz!”, escreveu a atriz na legenda da foto em que mostra o corpão de biquíni, no dia em que tomou sol pela primeira vez depois da cirurgia. Além dos novos seios siliconados, Luana Piovani também exibiu a barriga sequinha e recebeu muitos elogios dos fãs.

Entre os muitos comentários de fãs e seguidores na foto de Luana Piovani, há também um elogio feito por Pedro Scooby, ex-marido da atriz e pai de seus três filhos: Dom, de 4 anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de 1. “Gostosa”, escreveu o surfista para a atriz, usando um emoticon com olhos de coração.