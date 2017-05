CINEMA Luan Santana será protagonista de filme sobre jogador de futebol

Luan Santana vai incluir mais um quesito em seu currículo artístico: além de cantor, o sertanejo vai virar ator. Ele vai interpretar um jogador de futebol em "Jorge - O Corinthiano", cuja estreia está prevista para fevereiro de 2018.

Em conversa com o Purepeople, Henrique Alberto, produtor executivo do filme, conta como surgiu o convite para o músico, com planos de cantar em trio elétrico no Carnaval.

"Nós começamos a cercá-lo, consultando pessoas próximas dele no meio artístico e eles adoraram o projeto. O Luan estava de férias na Suíça esquiando. Aí, comuniquei o pai dele que era o empresário, marcamos uma reunião. Ele se comportou como como um artista que ele é, com a humildade que ele tem, e foi um casamento ali de mão cheias. Saímos já sacramentados nessa reunião que ele seria nosso protagonista".

PERSONAGEM TERÁ CARISMA COMO LUAN SANTANA

Henrique fala também que personagem de Luan, cotado para a próxima temporada do "The Voice Kids", será carismático, assim como ele. "Ele vai ser muito carismático como ele é realmente na carreira e dentro dos show", garante. "Estamos em pré-produção. O roteiro está ficando pronto, agora nós vamos para a produção. As gravações devem acontecer no final do segundo semestre", completa ele, nesta quarta-feira (3).