SEM GANHADOR Lotomania acumula e próximo

prêmio deve ser de R$ 15,5 milhões

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4308 da Quina, sorteadas nesta sexta-feira (10) em Itabira (MG).

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve ser de R$ 2 milhões. Os números sorteados foram: 04, 06, 10, 21, 58. Confira o rateio:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 135 apostas ganhadoras, R$ 2.814,54

Terno - 3 números acertados - 8.297 apostas ganhadoras, R$ 68,86

Duque - 2 números acertados - 155.185 apostas ganhadoras, R$ 2,02

LOTOFÁCIL

O concurso 1473 da Lotofácil teve um ganhador, que levou R$ 1.805.494,62. A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 1,7 milhão. Os números sorteados foram: 01, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 23, 24, 25. Veja o rateio:

15 acertos - 1 aposta ganhadora, R$ 1.805.494,62

14 acertos - 345 apostas ganhadoras, R$ 1.610,25

13 acertos - 14.712 apostas ganhadoras, R$ 20,00

12 acertos - 184.903 apostas ganhadoras, R$ 8,00

11 acertos - 992.938 apostas ganhadoras, R$ 4,00

LOTOMANIA

Nenhum apostador acertou as 20 dezenas do concurso 1735 da Lotomania. Na faixa de zero acertos, houve um vencedor. As dezenas sorteadas foram: 02, 16, 23, 28, 30, 31, 34, 37, 39, 41, 43, 59, 65, 66, 69, 73, 74, 77, 95, 96. A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 15,5 milhões. Confira o rateio:

20 acertos - Não houve acertador!

19 acertos - 25 apostas ganhadoras, R$ 21.868,24

18 acertos - 277 apostas ganhadoras, R$ 1.762,20

17 acertos - 2.533 apostas ganhadoras, R$ 134,89

16 acertos - 15.223 apostas ganhadoras, R$ 22,44

15 acertos - 65.628 apostas ganhadoras, R$ 5,20

0 acertos - 1 aposta ganhadora, R$ 273.352,99