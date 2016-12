sua sorte Lotomania acumula e prêmio

pode chegar a R$ 5,4 milhões

Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4260 da Quina, sorteadas nesta sexta-feira (16) em Canto do Buriti (PI).

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulado para o próximo concurso deve chegar a R$ 3,1 milhões. Os números sorteados foram: 46, 51, 64, 66 e 71. Confira o rateio:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 48 apostas ganhadoras, R$ 9.516,83

Terno - 3 números acertados - 4073 apostas ganhadoras, R$ 168,65

Duque - 2 números acertados - 113562 apostas ganhadoras, R$ 3,32

LOTOFÁCIL

O concurso 1449 da Lotofácil teve quatro ganhadores, que levaram R$ 562.072,22 cada. A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 1,7 milhões. Os números sorteados foram: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 15, 16, 20, 22, 23, 24. Veja o rateio:

15 acertos - 4 apostas ganhadoras, R$ 562.072,22

14 acertos - 428 apostas ganhadoras, R$ 1.616,31

13 acertos - 11.622 apostas ganhadoras, R$ 20,00

12 acertos - 152.640 apostas ganhadoras, R$ 8,00

11 acertos - 881.720 apostas ganhadoras, R$ 4,00

LOTOMANIA

Nenhum apostador acertou as 20 dezenas do concurso 1719 da Lotomania. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio do próximo concurso pode chegar a R$ 5,4 milhões. Na faixa de zero acertos, também não houve vencedor. As dezenas sorteadas foram: 21, 39, 40, 43, 63, 66, 68, 70, 72, 73, 76, 77, 80, 87, 90, 91, 94, 95, 97, 98. Confira o rateio:

20 acertos - Não houve acertador

19 acertos - 29 apostas ganhadoras, R$ 9.823,08

18 acertos - 428 apostas ganhadoras, R$ 594,27

17 acertos - 2487 apostas ganhadoras, R$ 71,58

16 acertos - 22703 apostas ganhadoras, R$ 7,84

15 acertos - 31749 apostas ganhadoras, R$ 5,60

0 acertos - Não houve acertador