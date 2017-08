MÚSICA Linkin Park anuncia homenagem

ao vocalista Chester Bennington

Pelo Twitter, a banda Linkin Park divulgou nesta terça-feira (22) que está planejando uma homenagem especial a seu vocalista, Chester Bennington, em Los Angeles, em data ainda a definir. Bennington se suicidou por enforcamento em 20 de julho, aos 41 anos.

No anúncio, os integrantes da banda dizem que vão compartilhar detalhes sobre a homenagem em breve e agradecem a presença dos fãs neste momento. "Nós cinco estamos muito gratos por todo o apoio de vocês enquanto nos recuperamos e construímos o futuro do Linkin Park."

A banda comentou a morte de Bennington em comunicado publicado no Facebook há cerca de um mês, em que dizia que seus corações estavam partidos.

"Nosso amor por fazer e tocar música não se esgotará. Embora não saibamos nosso caminho no futuro, nós sabemos que a vida de cada um de nós foi melhorada por você. Obrigada por esse presente", disse a banda.

Leia a tradução da publicação:

"Queríamos agradecer a todos os nossos fãs ao redor do mundo por essa tremenda demonstração de amor, que tem fortalecido nossos espíritos durante esse período incrivelmente difícil. Nós cinco estamos muito gratos por todo o apoio de vocês enquanto nos recuperamos e construímos o futuro do Linkin Park. Nós estamos trabalhando em um evento público especial em Los Angeles para homenagear a memória de Chester e esperamos compartilhar detalhes com vocês em breve. Paz e amor, Phoenix e Linkin Park."