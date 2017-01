ACABOU? Lexa se incomoda com ciúmes de MC Guimê e decide dar um tempo no noivado

Lexa e MC Guimê não estão mais juntos. Noivos, os funkeiros planejavam oficializar a união no ano que vem, mas as crises de ciúme da parte dele fizeram a musa da Unidos de Vila Isabel decidir pedir um tempo ao cantor. A informação é de uma fonte da coluna "Retratos da Vida", do jornal "Extra", neste sábado (21).

Brigados, Lexa e Guimê deixaram de se seguir nas redes sociais. "Nunca vi alguém tão ciumento. Implica com tudo! E o fato de ela ser musa do carnaval não foi bem digerido por ele até hoje", contou o informante. Segundo a publicação, o funkeiro chegou a escrever mensagens no Twitter que são indiretas para a funkeira, com quem já se considerava casado.

Ainda nessa rede, Guimê retuitou a frase "Ninguém é insubstituível. Vacilou já era". "Só que ela não vacilou em nada. Pelo contrário. A verdade é que o Guimê sofre com o sucesso da Lexa", acrescentou um amigo da cantora, que havia fisgado o noivo cozinhando. "Eles marcaram de conversar neste fim de semana. Pode ser que eles voltem, porque se gostam de verdade. Mas ele vai ter que melhorar", completou o amigo.

Em 23 de dezembro, o casal comemorou um ano de namoro. Nesse tempo, Lexa e Guimê passaram por um grande susto enquanto viajavam do Rio para Porto Alegre, quando o avião enfrentou forte turbulência. Dias depois, o funkeiro organizou jantar de R$ 15 mil para a sogra.