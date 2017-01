FAMOSO Leonardo DiCaprio curte praia em Trancoso, Bahia

O ator Leonardo DiCaprio vai passar o Réveillon no Brasil. Ele foi flagrado na praia do Rio Verde, em Trancoso, na Bahia, enquanto aproveitava para tomar banho de sol.



Nas imagens, o vencedor do Oscar de melhor ator aparece sem camiseta, de shorts, um par de óculos escuros e boné. No momento de lazer, DiCaprio aproveitou para ler um livro.



Além do ator internacional, Trancoso também recebeu a visita neste final de ano das angels da Victoria's Secret. Entre elas, a brasileira Lais Ribeiro, a americana Jasmine Tookes e a holandesa Romee Strijd.