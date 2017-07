em voga Lázaro Ramos e Scholastique são

os autores mais vendidos da Flip

O sucesso das mesas em que participaram Lázaro Ramos e a escritora ruandesa Scholastique Mukasonga surtiu efeito.

O livro "Na Minha Pele" (Companhia das Letras), do ator, e "A Mulher dos Pés Descalços" (Nós), da autora, foram os mais vendidos na Travessa, livraria oficial da Flip, neste ano.

Em terceiro lugar vem "Lima Barreto - Triste Visionário" (Companhia das Letras), biografia do autor homenageado escrita por Lilia Moritz Schwarz.

Este ano, a Travessa montou gôndolas de obras com temas afro-brasileiros e sobre feminismo. E diz ter vendido 30% a mais do que o ano passado até agora.

Veja a lista completa:

1. "Na Minha Pele" (Companhia das Letras), de Lázaro Ramos

2. "A Mulher dos Pés Descalços" (Nós), de Scholastique Mukasonga

3. "Lima Barreto - Triste Visionário" (Companhia das Letras), de Lilia Moritz Schwarcz

4. "Nossa Senhora do Nilo" (Nós), de Scholastique Mukasonga

5. "Com o Mar por Meio" (Companhia das Letras), Jorge Amado e José Saramago

6. "Esse Cabelo" (LeYa), de Djaimilia Pereira de Almeida

7. "Diário do Hospício / Cemitério dos Vivos" (Companhia das Letras), de Lima Barreto

8. "Para Educar Crianças Feministas" (Companhia das Letras), de Chimamanda Adichie

9. "O Vendido" (Todavia), de Paul Beatty

10. "Bíblia: Novo Testamento - Os Quatro Evangelhos" (Companhia das Letras), em tradução de Frederico Lourenço