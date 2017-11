MODELO Laís Ribeiro é escolhida para usar sutiã de

joias de R$ 6,5 mi da Victoria's Secret

A modelo Laís Ribeiro, 27, natural de Miguel Alves, no Piauí, foi a escolhida para desfilar com o icônico sutiã de joias, o "fantasy bra", que a marca apresenta todos os anos no Victoria's Secret Fashion Show -neste ano, o evento acontecerá no dia 28 de novembro, em Xangai, na China.

Segundo a marca, a peça é avaliada em U$ 2 milhões (R$ 6,5 milhões) e foi desenhada pela joalheria Mouawad.

Em outros anos, o posto foi de tops como Gisele Bundchen, Adriana Lima e Alessandra Ambrosio, Karolina Kurkova e Miranda Kerr.

"É oficial. Estou muito feliz e grato à minha família Victoria's Secret por confiar em mim e por todo o apoio da minha família, amigos e fãs", comemorou a modelo no seu Instagram nesta quarta (1º).

Laís é mãe solteira e entrou para o time de "angels", como as modelos que desfilam para a grife são chamadas, em 2015.

Ela era chamada de Pocahontas pela cor morena da pele, resultado da miscigenação das etnias indígena e negra da sua família. Num mercado dominado por mulheres brancas como o da moda, Laís disse, em entrevista em 2015, que, na Europa, tinha dificuldade de desfilar.

Nos EUA, onde sua cor de pele é incomum, é considerada negra pelo mercado de moda. "Acham que meu cabelo é de chapinha, quando, na verdade, é natural", disse.

INÍCIO

Descoberta quando ganhou o quarto lugar num concurso, em Fortaleza (CE), promovido pela agência paulistana Joy Model, aos 19 anos mudou-se da pequena Miguel Alves para morar com outras modelos num pequeno apartamento em São Paulo.

Quando recebeu a notícia que faria seu primeiro catálogo para a Victoria's Secret, porta de entrada para quem almeja estar entre as "angels" oficiais, teve seu passaporte roubado por uma das colegas.