CELEBRIDADE Justin Bieber é indiciado

por roubo na Argentina

O ano está acabando, mas, pelo visto, nem assim Justin Bieberconsegue ficar longe das tretas. É breakers, se vocês pensaram que o gato iria dar um tempo nas polêmicas e dar o que falar apenas em 2017, é melhor apertarem os cintos para saber mais sobre esta novidade. É que o dono do hit "Sorry", que está prestes a engatar a nova fase da sua turnê, vai deixar a Argentina de fora do roteiro para não correr risco de parar na prisão novamente. Oi?

Isso mesmo, beliebers! O gato foi julgado e indiciado por roubo e agressão no país, após um fotógrafo local garantir, em 2013, que o cantor mandou um dos seus seguranças roubar a sua câmera, dinheiro e ainda agredi-lo após o mesmo tirar algumas fotos suas. O caso, que corria na justiça desde então, avançou e o juiz declarou o cantor culpado.

Por este motivo, Justin está evitando pisar em solo argentino para não ser preso e até chegou a lamentar com os seus admiradores por não poder levar a sua "Purpose World Tour" para os seus fãs da Argentina .

Porém, nem tudo está perdido. Fontes garantem que o gato acionou os seus advogados para recorrerem ao caso para, finalmente, fazer com que tudo volte ao normal. Tenso, né? Aliás, não queremos ver esta cena se repetindo...