SELFIE Jovem posta foto de vestido provocante, mas bagunça de quarto 'rouba a cena'

Uma jovem americana postou no Twitter um selfie com um vestido decotado, mas a bagunça do quarto dela "roubou a cena" e chamou a atenção dos internautas.

Alyssa, de New Orleans, postou a foto provocante com a seguinte legenda: "Vou sair para jantar porque precisava de uma desculpa para vestir isso".

Ao fundo, aparece o quarto dela, com roupas e objetos pelo chão, e os internautas não perdoaram, com comentários e memes.

Um usuário chegou a "arrumar" o quarto, com a ajuda de uma montagem.