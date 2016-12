DESAFIO Jovem bate recorde ao reescrever

Bíblia à mão em 8 meses

Jovem do Tocantins que se diz apaixonado pela Bíblia resolveu se desafiar: reescrever o livro de maior importância para os cristãos à mão em apenas oito meses. O objetivo de Lucas Rodrigues, 24 anos, foi memorizar versículos bíblicos. Ao final do prazo, ele estava esgotado, mas tinha ultrapassado a 'linha de chegada'. Para isso, teve que acordar de madrugada e chegou a ficar até 12 horas por dia debruçado nos cadernos. O esforço foi válido, Lucas conseguiu alcançar um recorde nacional.

A bíblia usada pelo jovem, que mora em Palmas, tem cerca de 700 páginas. Para reescrevê-la, ele usou quatro cadernos e 28 canetas esferográficas. A intenção de Lucas era também alcançar o recorde da jovem Lauane Destro Viana, de São Paulo, que também copiou a Bíblia em oito meses.

O recorde dela está registrado no RankBrasil. "Escrever é um ótimo exercício para a memorização, a gente aprende muita coisa, quando eu comecei, meu objetivo era esse", contou.

Lucas chegou a imaginar que não conseguiria e teve que fazer várias renúncias. No primeiro mês, escrevia das 18h às 22h, quando chegava do trabalho. Mas depois viu que esse período era pouco. Passou a acordar às 5h e escrevia até às 7h.

Por fim, nos fins de semana e feriados, o jovem passou a usar metade do dia para cumprir o desafio. Eram 12 horas quase ininterruptas dedicadas ao objetivo, que segundo ele, foi confirmado por Deus.

"Eu pensei em parar. Foi muito cansativo, eu fiquei esgotado. Tive que colocar curativo adesivo nos dedos porque estava dando calo. Eu acordava e escrevia. Depois ia para o trabalho e escrevia novamente. Só ficava em casa. Mas consegui. Percebi que minha força vem de Deus. Se não fosse ele, teria parado", relata.

Durante oito meses, Lucas fez vários vídeos para registrar momentos importantes e fragmentos da experiência. "Eu fazia pelo menos um por mês, com versículos bíblicos que eu gostava. Registrei também quando terminei o primeiro caderno e sequei a primeira caneta", contou.

Mas esse não foi o primeiro desafio que Lucas se propôs a cumprir. Só este ano, ele leu a Bíblia toda por três vezes. No ano passado, ele conseguiu ler o livro em apenas nove dias. Parece difícil, e foi. “Fiz um cálculo de 100 páginas por dia e segui o plano. No terceiro, pensei em desistir, no quinto retomei o ânimo e acabei lendo mais do que o normal por alguns momentos”.

O desafio de reescrever o livro sagrado começou no dia 3 de março e foi concluído com sucesso no dia 2 de novembro. Neste domingo (11), quando os cristãos comemoram o Dia da Bíblia, Lucas também celebra a data com o sentimento de que todo o esforço valeu a pena.

"Consegui encontrar resposta para algumas perguntas. Foi cansativo mas gratificante porque vejo que isso está estimulando a fé de outros jovens".

Lucas, que certamente gosta de desafios, já tem novos planos para o ano que vem: "Quero ler a Bíblia em sete dias", diz sorrindo.