CASO DE POLÍCIA José Mayer é acusado de assédio por funcionária da Globo Ator teria insultado e tocado na vítima

José Mayer foi acusado de assédio por uma funcionária da TV Globo, que pediu para não ser identificada, segundo o colunista Léo Dias, do jornal "O Dia". De acordo com a publicação, o ator, intérprete de Tião na novela "A Lei do Amor", teria insultado e tocado na vítima. Outra colaboradora, inclusive, teria pedido demissão após ser agarrada pelo galã no camarim. Os departamentos artístico e de RH foram acionados após o episódio.

Emissora não comenta assuntos internos

Procurada pelo Purepeople , a assessoria de imprensa da TV Globo falou que "as relações entre funcionários e colaboradores da Globo se dão em um ambiente de harmonia e colaboração, de acordo com o Código de Ética e Conduta do Grupo Globo. O desrespeito no ambiente de trabalho não é tolerado pela emissora. A Globo não comenta assuntos internos", diz o comunicado enviado pela emissora carioca.

Ator descartou usar maquiagem para visual na trama das nove

Depois de dividir o personagem com Thiago Martins, José Mayer não topou usar maquiagem para o visual no folhetim. Segundo o artista, ele achou estranho fazer o mesmo papel em épocas distantes. A princípio, a ideia era que o namorado de Paloma Bernardi aparecesse apenas nas memórias de José. As lembraças passavam em 1970 e apareceram a partir do capítulo onze. Como Thiago não fez a primeira fase, ele deu vida ao vilão tanto nos anos 70, quando se envolveu com Mag, papel de Vera Holtz - na época interpretada por Ana Carolina Godoy -, e em 90, quando se casou com Helô (Isabelle Drummond), dando um certo trabalho para equipe de caracterização.

Galã é elogiado por Bruna Hamú, sua colega de elenco

Grávida do primeiro filho, Bruna Hamú, que precisou se afastar da novela "A Lei do Amor", falou sobre a cena com José Mayer e exaltou parceria com o global. "Mesmo o Zé Mayer negando, dizendo que não é mais galã, ele está aí, todo bonitão. E um galã é sempre um galã. Fiquei nervosa ao gravar a cena do book rosa com ele. Mas ele foi muito generoso comigo", declarou na ocasião.