Espetáculo Teatral João Signorelli apresenta o monólogo “Gandhi, um líder servidor” Iniciativa tem objetivo de oferecer um “presente de natal” para pacientes, colaboradores e população

Com objetivo de contribuir para a qualidade de vida dos pacientes, parceiros e sociedade, a Clínica Scope promoverá neste sábado (11), uma experiência que busca despertar a reflexão sobre a forma como as pessoas têm conduzido sua trajetória de vida. Para isso conta com convidado muito especial, o ator João Signorelli, que há 14 anos interpreta o monólogo “Gandhi, um líder servidor”.

A realização do espetáculo acontecerá no anfiteatro da clínica, localizada na Rua Maracaju, 1148, a partir das 19 horas. Os ingressos são limitados e solicita-se a doação de 1kg de alimento não perecível que será doado para projetos sociais que atuam com famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica.

Na avaliação da diretora do Centro de Doenças Inflamatórias Intestinais da Clínica Scope, doutora em Ciências Médicas pela Universidade Federal de São Paulo – Escola Paulista de Medicina (Unifesp) e Universidade de Harvard, Dídia Bismara Cury, a iniciativa tem a finalidade de reforçar o atendimento diferenciado oferecido aos pacientes.

“O espetáculo sobre o grande líder indiano Gandhi será o nosso presente de natal a toda comunidade Campo-grandense. O que o torna ainda mais especial é a atuação de João Signorelli que modificou seu estilo de vida ao interpretar um personagem que semeou amor e caridade por onde passou”, argumenta.

MUDANÇA DE COMPORTAMENTO

Um estudo desenvolvido durante 76 anos por cientistas da Universidade Harvard, nos Estados Unidos, obteve respostas simples a um dos maiores dilemas do ser humano: O que realmente nos faz feliz na vida? Denominado de Estudo sobre o Desenvolvimento Adulto (Study of Adult Development, no original em inglês), a pesquisa teve início em 1938 (Durante a 2ª Guerra Mundial) acompanhando a trajetória de 724 homens das mais diferentes classes sociais.

O grupo foi acompanhado durante todo este período, recebendo monitoramento do estado mental, físico e emocional. Do total de pacientes, 60 ainda continuam vivos e com faixa etária de 90 anos de idade. O segredo da longevidade? Pessoas mais satisfeitas em seus relacionamentos e mais conectadas com seus familiares e amigos desenvolvem corpo e cérebro mais saudáveis, em longo espaço de tempo.

“Um tratamento humanizado e que estimule o paciente a enfrentar seus medos e anseios com certeza aumentará as chances de eficiência no tratamento, independente do quadro clínico. Minha avaliação se baseia em centenas de estudos científicos que comprovam o sucesso de tratamentos que envolvem experiências sensoriais como meditação e ouvir música, por exemplo”, detalha a doutora que também é pesquisadora na Universidade de Harvard e membro da American Gastroenterology Association (AGA).

CULTURA A SERVIÇO DO BEM

Outro projeto desenvolvido pela clínica é o Scoperando, criado com a finalidade cooperar com trabalhos de instituições de caridade que se dedicam a trabalhar em prol de famílias e comunidades carentes da Capital. Mensalmente um grupo de colaboradores visita uma entidade levando doações arrecadadas entre parceiros.

“Nossa proposta é promover um natal diferente este ano começando com os alimentos que serão adquiridos junto com o convite do monólogo. Vamos montar um kit com roupas, calçados, brinquedos e produtos de higiene pessoal que serão doados para crianças carentes. Os recursos que seriam utilizados para decorar a clínica serão revertidos em presentes para iluminar as festas de muitas famílias”, acrescenta a médica.

A diretora do Centro de Doenças Inflamatórias e da regional sul-mato-grossense da Associação Brasileira de Colite Ulcerativa e Doença de Crohn (ABCD-MS) e aproveitará a oportunidade para esclarecer a população sobre a doença inflamatória que atinge milhares de brasileiros.