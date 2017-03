NÃO FOI ASSIM Indignado, Joaquim Lopes nega

investida em Ticiane Pinheiro

Joaquim Lopes usou seu perfil no Instagram, na noite da última terça-feira (28), para fazer um desabafo a respeito dos rumores de que teria assediado Ticiane Pinheiro, durante a folia do Carnaval.

O apresentador do “Vídeo Show”, da TV Globo, definiu a informação publicada pela imprensa como "a fabricação de um escândalo" e negou que tenha cortejado a apresentadora do “Hoje em Dia”, da Record.

"É realmente nojento, triste e lamentável que chegamos a isso. Queridos amigos, fãs e membros da minha família. Estou sendo obrigado a interromper o meu Carnaval e o de vocês para deixar registrado a minha enorme indignação e revolta. Sou apontado como sendo o homem a respeito do qual Ticiane Pinheiro, em conversa com Luana Piovani, fazia uma grave acusação de assédio dentro de um camarote no Sambódromo", iniciou.

O ex-marido de Paolla Oliveira disse ainda que Piovani também desmentiu a informação.

"Assim que Luana soube da história, tratou de manifestar publicamente que a matéria jornalista é falsa, mentirosa, que Ticiane estava se queixando de outro homem", completou o ator.

ENTENDA

Ticiane Pinheiro teria revelado a Luana Piovani, no dia 27 de fevereiro, que foi paquerada por Joaquim Lopes enquanto se divertia em um camarote na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Segundo o jornal "Extra", a apresentadora teria sido seguida pelo global até o estacionamento onde deixou o carro.

Veja o vídeo no canal do Instagram do ator.