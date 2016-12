2016 Impeachment, Olimpíada e Pokémon Go são assuntos mais falados no Facebook

O impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, a Olimpíada do Rio de Janeiro e o game “Pokémon Go” foram os assuntos mais comentados do Facebook no Brasil em 2016, informou a rede social nesta quinta-feira (8).

A pauta política dominou as conversas no site de Mark Zuckerberg. Outros dos dez tópicos mais discutidos na rede social foram a Lava-Jato e as eleições dos Estados Unidos. A lista traz ainda a tragédia que derrubou o avião da Chapecoense e as mortes de David Bowie ao 69 anos e de Fidel Castro, aos 90 anos.

Outro dos assuntos mais falados é o vírus da zika. O curioso é que, em novembro, a própria rede social admitiu que três dos dez artigos mais compartilhados sobre a epidemia eram falsos.

A rede social também liberou vídeos de retrospectiva do ano, em que os usuários poderão ver uma compilação de momentos marcantes publicados por eles ou sobre eles no Facebook. É possível ver esses vídeos no seguinte endereço: facebook.com/yearinreview2016.

Veja abaixo os assuntos mais comentados do ano:

1) Impeachment

2) Jogos Olímpicos de 2016 do Rio de Janeiro

3) Pokémon Go

4) Carnaval

5) Acidente de avião da Associação Chapecoense de Futebol

6) Eleições nos EUA

7) Operação Lava-Jato

8) Zika

9) David Bowie

10) Fidel Castro