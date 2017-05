Televisão HBO contrata roteiristas para criar série derivada de 'Game of Thrones'

Com apenas mais duas temporadas de "Game of Thrones" pela frente, a HBO já está pensando em como continuar aproveitando a audiência de sua principal atração. De acordo com o site da revista "Variety", a emissora contratou quatro roteiristas para trabalharem em séries derivadas de "GoT".

São eles: Jane Goldman ("Kingsman" e "X-Men: Primeira Classe"), Carly Wray ("Mad Men" e "The Leftovers"), Max Borenstein (de "Kong: A Ilha da Caveira") e Brian Hegeland ("Legend"). Os dois primeiros vão trabalhar diretamente com George R.R. Martin, autor dos livros que deram origem à série.

A ideia da HBO é que eles produzam quatro diferentes roteiros sobre uma série derivada. Mas nem todos devem ir ao ar. O canal deve escolher um ou dois para produzir. Ainda não há previsão de quando as novas atrações devem estrear.

"Os roteiristas terão o tempo necessário para escrever, e, com tudo pronto, vamos avaliar os scripts", afirmou a emissora à "Variety".

Showrunners de "GoT", Dan Weiss e David Benioff manterão seus cargos na série derivada e vão trabalhar junto com os quatro roteiristas.

A única dica dada pelo canal, em comunicado ao site "Entertainment Weekly" é que as séries devem explorar diferentes épocas de "GoT".

A sétima temporada de "Game of Thrones" tem previsão de estreia para 16 de julho. O oitavo ano deve ir ao ar em 2018.