SUCESSO Hanson comemora 25 anos de carreira com show animado em São Paulo

Fenômeno pop dos anos 1990, o trio norte-americano Hanson se apresentou na noite deste sábado (26), no Citibank Hall, em São Paulo.

Formado pelos irmãos Isaac (guitarra e voz), Taylor (piano e voz) e Zachary (bateria e voz), o grupo chamou a atenção na época por ser formado por talentosos (e cabeludos) adolescentes -eles tinham, respectivamente, 16, 13 e 11 anos quando estouraram mundialmente com "Mmmbop".

O show integra a turnê comemorativa dos 25 anos de carreira do grupo, além de marcar o 20º aniversário de seu primeiro álbum comercial, "Middle of Nowhere" -sim, é nele que está "Mmmbop". Antes, eles se apresentaram no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte.

Apesar de nunca mais ter alcançado o sucesso espetacular do primeiro hit, o trio se manteve ativo: lançou outros cinco álbuns, uma marca de cervejas (chamada Mmmhops) e, em maio deste ano, o single "I Was Born". Com isso, também se manteve ativa a fiel base de fãs, que envelheceu com eles e hoje é formada, majoritariamente, por mulheres de 30 e poucos anos.

Foram elas que encheram o espaço do Citibank Hall na noite deste sábado, com o mesmo entusiasmo da adolescência -muitas trajavam camisetas com frases como "Taylor Hanson was my first love" ("Taylor Hanson foi meu primeiro amor"), além de faixas e cartazes.

No palco, o grupo retribui o carinho do público. Em show extenso, com quase duas horas de duração, percorreu todos os momentos da carreira, com canções como "If Only", "This Time Around", "Save Me" e "Thinking 'bout Somethin'". A performance não tem firulas. São eles, seus instrumentos, dois músicos de apoio, e só. Não há cenários, projeções ou iluminação especial. Mas há muita interação com o público, agradecimentos, menções às outras visitas ao Brasil e, no final, uma proposta: caso a plateia prometa voltar para vê-los, eles prometem voltar ao país.

O trio encerra a passagem pelo Brasil com show na Arena Fonte Nova, em Salvador, neste domingo (27). Os ingressos custam a partir de R$ 90 (meia-entrada) e podem ser adquiridos no site www.bilheteriavirtual.com.br