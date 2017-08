INTERNET Hackers invadem redes sociais

da HBO e de 'Game of Thrones'

A HBO continua sofrendo com ataques hackers. Na noite desta quarta-feira (16), as contas da empresa no Twitter e no Facebook foram invadidas. O perfil oficial de "Game of Thrones" também foi hackeado, segundo a revista "Variety".

"Olá, OurMine está aqui e nós estamos apenas testando sua segurança, time da HBO. Por favor, nos contatem para melhorar sua segurança", publicou o grupo nas redes sociais da emissora.

Ainda de acordo com a revista, a HBO retomou o controle das contas e deletou as mensagens pouco tempo depois.

O grupo de hackers é conhecido por invadir redes sociais de grandes empresas nos últimos anos, como a Netflix, Marvel e Google.

O ataque é apenas mais um em uma série de invasões que a HBO tem sofrido. No dia 31 de julho, a empresa anunciou que seus servidores foram invadidos e que informações e episódios de séries foram roubados.

No último dia 8, hackers obtiveram dados pessoais dos astros e o roteiro do quinto episódio de "Game of Thrones". Eles exigiram um resgate milionário para que não divulgassem mais arquivos roubados.

O quarto episódio da série foi disponibilizado na internet antes de sua transmissão original. O vazamento, que ocorreu no último dia 4, veio do canal Star India. A polícia indiana prendeu quatro pessoas suspeitas de vazarem o capítulo.

Além disso, na terça-feira (15), o sexto episódio de "Game of Thrones" foi vazado pela própria HBO Espanha. A filial espanhola transmitiu acidentalmente o episódio, que só deveria ir ao ar no próximo domingo (20).