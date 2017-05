sucesso 'Guardiões da Galáxia - Vol. 2' lidera

bilheterias em estreia americana

Em seu fim de semana de estreia nos Estados Unidos, "Guardiões da Galáxia - Vol. 2" superou o primeiro filme da franquia com US$ 145 milhões em faturamento, liderando a temporada de filmes arrasa-quarteirão no mercado americano. No resto do mundo, onde estão em cartaz há duas semanas, os super-heróis da Marvel já faturaram US$ 428 milhões.

A estreia americana de "Guardiões" superou em 54% o desempenho em bilheterias do filme anterior, que chegou aos cinemas dos EUA há três anos faturando US$ 94 milhões. Desde então, o filme já rendeu US$ 773 milhões a seus produtores.

No total, os filmes com personagens da Marvel já faturaram US$ 11 bilhões. Na concorrência, o filão também vai bem -"Esquadrão Suicida", parceria da Warner com a DC, vendeu US$ 134 milhões em ingressos em sua estreia no ano passado e já rendeu US$ 746 milhões até agora.

