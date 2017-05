TV Grazi descarta cirurgias plásticas por vaidade: 'Mutilação nem pensar'

Grazi Massafera, eleita por Luan Santana como seu "girl crush", tem uma relação tranquila com a beleza. E, segundo a atriz, que já se prepara a novela "Preciosa", de Walcyr Carrasco, isto se deve, em boa parte, à sua mãe. "Desde pequena eu lido com isso. Em todo concurso que eu ia, havia mulheres muito mais bonitas do que eu, e minha mãe (Cleuza Magalhães) nunca foi mãe de miss. Ela me mostrava: 'Filha, aquela menina é mais bonita do que você'. Mas nunca foi para me diminuir, era para me colocar num lugar real e eu lido com essa realidade no dia a dia", indicou em entrevista ao jornal "Extra".

'MUTILAÇÃO', OPINA GRAZI SOBRE PLÁSTICAS

À publicação, Grazi contou também que não tem o desejo de transformar seu corpo com cirurgias plásticas. "Mutilação nem pensar! Isso é não gostar de quem você é por dentro. Não tenho problema com botox; já apliquei. Foi num lado da sobrancelha que deu uma caidinha. Foi só uma gota e subiu e novo. Pronto, ficou ótimo!", brincou a atriz.

FILHA TEM RELAÇÃO COM AUTOESTIMA: 'AO QUE EU REPRESENTO'

Adepta do boxe e da corrida para manter a silhueta em dia, a namorada de Patrick Bulus vê na família sua peça-chave para não se deslumbrar. "Por mais que minha profissão me leve para uma ilusão, eu prefiro ter meu pé no chão e devo isso a minha família. Minha autoestima é ligada ao que eu represento para eles, para a minha filha (Sofia, de 5 anos), para as pessoas que estão ao meu lado", indicou, citando a menina clicada por ela cercada de flores ao completar mais um ano de vida na última semana. "E se, em algum momento, eu esbarro nessa questão da estética, acendo o sinal vermelho e volto para quem eu sei o que eu significo", completou.

GISELE É INSPIRAÇÃO PARA A ATRIZ: 'EMPREENDEDORA'

Inspiração para outras mulheres, Grazi contou em entrevista à revista "Vogue", que também tem seus ícones. "Várias atrizes, como Fernanda Montenegro, Glória Pires e Taís Araújo. Modelo, Gisele Bündchen, mulher empreendedora e que busca a natureza", listou a atriz.